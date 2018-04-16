Özel ve kamu kurumlarında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi adayları sertifika alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslarda eğitimini tamamladıktan sonra sınava giriyor. 76. Temel Eğitim sınavının tarihinin değiştiği belirtildi. Öte yandan 75. Özel Güvenlik Temel Eğitimi sınav sonuçlarının 20 Nisan 2018 Cuma günü açıklanması bekleniyor. Bu arada Özel Güvenlik'in internet sitesi üzerinden 75. temel eğitim ile Özel Güvenlik 51. yenileme eğitiminin yazılı sınavlarına ait A ve B kitapçıklarının soruları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 8 Nisan'da düzenlenen 75. Özel Güvenlik Temel Eğitimi yazılı sınav soruları kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı.



Kurumun internet sitesinde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi yer almazken önceki sınav takvimleri göz önüne alındığında sonuçların 20 Nisan Cuma gün açıklanması tahmin ediliyor.



8 Nisan Pazar günü saat 10:00'da Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlen 75. Özel Güvenlik Temel Eğitimi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat resmi olarak açıklanmasa da önceki sınav takvimlerine bakıldığında sonuçların 20 Nisan Cuma günü açıklanması bekleniyor.



76. TEMEL EĞİTİM SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ



27 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 76. Temel ve 52. Yenileme Eğitimi yapılan açıklamaya göre 3 Haziran 2018 Pazar günü saat 14:00'e ertelendi



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