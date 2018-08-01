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Abbas Güçlü: Başarı durumu yerlerde

Yaklaşık 2 buçuk milyon adayın heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Sınavı sonuçları dün belli oldu. Özellikle öğrencilerin yaptığı net sayıları ve eğitim sistemindeki sorunlu tabloyu ortaya koydu. Sonuçları değerlendiren Eğitim Uzamanı Abbas Güçlü, "Sonuçlara baktığımızda başarı oranları çok düşük.Türkiye'de eğitim sisteminin değişmesi ve reform yapılması gerekiyor" dedi.

Abbas Güçlü: Başarı durumu yerlerde
2 milyon 322 bin 422 adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları belli oldu ancak sonuçlar bekelentinin altında kaldı.

Sonuçları Ulusal Kanal'a değerlendiren Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü" sonuçları bir aynaya benzetirsek görüntü çok kötü" dedi.
Güçlü, eğitim sisteminin çıkmazda olduğunu söyledi.

Güçlü, üniversite giriş sınavında en başarız okulların İmam Hatip ve meslek liselerinin olduğunu vurguladı.

Abbas Güçlü, eğitim sisteminin bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Üniversite adayları tercihler 7-14 Ağustos arası tercihlerini yapabilecek.

Adayın istediği bölümü seçmesi de büyük önem taşıyor.


HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr




 
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