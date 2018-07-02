Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan Yüksek öğretim Kurumları Sınavı tamamlandı. 2 milyondan fazla adayın katıldığı sınavı Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İşte ilk kez uygulanan YKS'nin şifreleri...

Bu yıl ilk kez yapıldı. 2 milyondan fazla aday üniversiteli olabilmek için ter döktü.



3 oturum halinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı tartışmaları da beraberinde getirdi.



Öğrenci ve ailelerin merakla beklediği sonuçlar öncesi Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü yeni sistemi Ulusal Kanal' değerlendirdi.



Güçlü, 31 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde yaşanacak sorunlara dikkat çekti.



Ve sınavla ilgili tartışmalar... Güçlü'ye göre soruların zor olarak değerlendirilmesinin bir nedeni var.



Üniversiteye olan talebin azaldığını vurgulayan Abbas Güçlü bu durumun nedenlerini açıkladı.



Sorun sınavda değil, sistemde diyen Eğitim Uzmanı Güçlü bu sistemde de değişiklikler olacağını düşünüyor.







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