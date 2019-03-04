ATV KİM MİLYONER OLMAK İSTER ABESLANG
Abeslang, grip veya hasta olunduğu zaman hastaneye gidildiğinde doktorlar tarafından kullanılır.
Doktor, abeslang çubuğu yardımıyla hastanın boğazını kontrol eder.
Hijyenik açıdan sıkıntı yaşanmaması için abeslang çubuğunun yanında eldiven de kullanılır.
Her hasta için ayrı bir tane abeslang çubuğu kullanılır.
Doktorların tedavi için çözüm bulmasına yardım olan abeslang çubuğuyla ilgili bir soru ATV'de yayınlanan popüler Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu.
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