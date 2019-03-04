Hasta, çoğunlukla grip olan vatandaşlar acil olarak doktorlara tedavi için gittiğinde durumlarının kontrolü için boğaz kontrol edilir. Boğazın kontrolü sırasında hijyenik açıdan her hasta için ayrı olarak kullanılan çubuğa, abeslang denir. Abeslang ile ilgili soru ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ardından gündem oldu ve araştırılmaya başlandı

ATV KİM MİLYONER OLMAK İSTER ABESLANG



Abeslang, grip veya hasta olunduğu zaman hastaneye gidildiğinde doktorlar tarafından kullanılır.



Doktor, abeslang çubuğu yardımıyla hastanın boğazını kontrol eder.



Hijyenik açıdan sıkıntı yaşanmaması için abeslang çubuğunun yanında eldiven de kullanılır.



Her hasta için ayrı bir tane abeslang çubuğu kullanılır.



Doktorların tedavi için çözüm bulmasına yardım olan abeslang çubuğuyla ilgili bir soru ATV'de yayınlanan popüler Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Abeslang, grip veya hasta olunduğu zaman hastaneye gidildiğinde doktorlar tarafından kullanılır.Doktor, abeslang çubuğu yardımıyla hastanın boğazını kontrol eder.Hijyenik açıdan sıkıntı yaşanmaması için abeslang çubuğunun yanında eldiven de kullanılır.Her hasta için ayrı bir tane abeslang çubuğu kullanılır.Doktorların tedavi için çözüm bulmasına yardım olan abeslang çubuğuyla ilgili bir soru ATV'de yayınlanan popüler Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu.