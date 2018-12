Açıköğretim lisesi sınavı ne zaman? Açık lise sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açıköğretim lisesi sınavı kaç oturum? Açıköğretim lisesi sınavı saat kaçta? Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? Açıköğretim lisesi kaç krediyle mezun olunur? Açık liseden mezun olmak için kaç kredi gerekir? Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açık lise sınavları kaç gün sürer? Açık lise sınavı kaç oturumda gerçekleşir? Açıköğretim lisesi birinci oturum sınavı saat kaçta? Açıköğretim lisesi sınav giriş belgesi nereden alınır? Açıköğretim lisesi sınavları kaç kredi? Açık lise 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? 8-9 Aralık'ta yapılacak açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim lisesi sınavı soru cevapları yayımlandı mı? Açıklise sınavı soru cevaları ne zaman yayımlanır? Sınav sonuçları nereden öğrenilir?

8-9 Aralık tarihinde yapılacak Açıköğretim Lisesi Sınavı yarın ve pazar günü yapılacak. Yapılacak sınav 3 oturumda gerçekleşecek. ilk oturum cumartesi günü sabah 9:30'da başlayacak. Son oturum ise pazar günü 14:30'da gerçekleştirilecek.





Peki Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgesi nereden alınır?



Öğrenciler sınav giriş belgesini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek alabilecekler. Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.



AÖL SINAVINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her soru 4 seçeneklidir. Her doğru cevabın değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.



SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.



AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR



Liseli öğrencilerin bir diğer merak ettiği konu ise sınav ücreti oluyor. İlk kayıt sınav bedeli 30 TL'dir. 30 TL Açık öğretim lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği'ne yatırılması zorunludur.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUnur?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.