Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.



Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği bildirildi.



Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.