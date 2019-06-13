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Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Anadolu Üniversitesi
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