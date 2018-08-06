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Aday üretim ve paylaşmayı tercih etmeli

Yükseköğretim Yerleştirme sonucunun açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlıyor. Peki öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Eğitim Uzmanı Cihat Şener, "Aday öncelikle kendini tanımalı, hayal ettiği değil gerçekten yapabileceği mesleği tercih etmeli" dedi.

Aday üretim ve paylaşmayı tercih etmeli

Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarını böyle değerlendirdi, "skandal" tabirini kullandı.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ne öğrenciler ne de veliler umduğunu bulabildi. Eğitim Uzmanı Cihat Şener eğitimdeki eksikleri değerlendirdi.

Şener, öğrencileri bekleyen tercih dönemiyle ilgili, "aday önce kendini tanımalı " dedi.

Cihat Şener, yeni tercih klavuzunun farklı olduğunu öğrencilerin de buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Şener, adayın" üretim ve paylaşım" yapabileceği bir meseğe yönelmesi gerektiğini vurguladı.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #sınav #eğitim #Tercih
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