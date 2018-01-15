"Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen "Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) sonuçları açıklandı.



Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık'ta yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen sınavın sonuçları belli oldu.



Adaylar, sınav sonuçlarını MEBBİS Aday Öğretmen Modülü'nden öğrenebilecek.