Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı

"Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) sonuçları açıklandı.

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen "Adaylık Kaldırma Sınavı" (AKS) sonuçları açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık'ta yurt genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenen sınavın sonuçları belli oldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını MEBBİS Aday Öğretmen Modülü'nden öğrenebilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #MEBBİS Aday Öğretmen Modülü #Adaylık Kaldırma Sınavı
Önceki Haber
KKTC'de milletvekilleri mazbatalarını aldı
Sonraki Haber
Balıkesir'de ev yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.