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Ağaçlar öğrenciler için büyüyecek

İzmir'de "Eğitime Zeytin Dalı" projesi geliştirildi. Proje kapsamında 17 bin 500 fide dikilecek, 3 bin 500’ü kırsal kalkınma için köylülere dağıtılırken, 14 bin fide ise 600 üniversite öğrencisine 1 milyon liralık burs imkânı sağlayacak.

Ağaçlar öğrenciler için büyüyecek

İzmir'de Buca Belediyesi'nin "Eğitime Zeytin Dalı" Projesi’nin ikinci etap çalışmaları kapsamında 2 bin zeytin fidesinin dikimi tamamlandı.

İlk etap, bin 938 zeytin fidesi dikilmişti.

Proje tamamlandığında, 17 bin 500 zeytin fidesi toprakla buluşacak.

Zeytin ağacının 3 bin 500’ü kırsal kalkınmaya destek amacıyla köylülere ücretsiz dağıtılacak.

Ağaca dönüşecek fidelerden elde edilecek ürünlerle 600 üniversite öğrencisine vakıflar aracılığıyla yılda 1 milyon TL burs imkânı sağlayacak.

Proje, Ege Üniversitesi Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik desteği ile sürdürülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #buca #zeytin dalı #proje #eğitim
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