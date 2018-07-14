İzmir'de "Eğitime Zeytin Dalı" projesi geliştirildi. Proje kapsamında 17 bin 500 fide dikilecek, 3 bin 500’ü kırsal kalkınma için köylülere dağıtılırken, 14 bin fide ise 600 üniversite öğrencisine 1 milyon liralık burs imkânı sağlayacak.

İzmir'de Buca Belediyesi'nin "Eğitime Zeytin Dalı" Projesi’nin ikinci etap çalışmaları kapsamında 2 bin zeytin fidesinin dikimi tamamlandı.



İlk etap, bin 938 zeytin fidesi dikilmişti.



Proje tamamlandığında, 17 bin 500 zeytin fidesi toprakla buluşacak.



Zeytin ağacının 3 bin 500’ü kırsal kalkınmaya destek amacıyla köylülere ücretsiz dağıtılacak.



Ağaca dönüşecek fidelerden elde edilecek ürünlerle 600 üniversite öğrencisine vakıflar aracılığıyla yılda 1 milyon TL burs imkânı sağlayacak.



Proje, Ege Üniversitesi Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik desteği ile sürdürülüyor.



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