Ağrı'da okul müdürü Ecem Şener Tad tarafından "Benim Öğrencim" projesi hayata geçirildi. Projeyle iki ayda 95 kız çocuğu eğitime kazandırıldı.

Burası Ağrı'nın Tutak ilçesi. Ailelerin pek çoğu kız çocuklarını okula göndermiyor. Dikbıyık Ortaokulu Müdürü Ecem Şener Tad, sınıflarda çok az kız öğrenci olduğunu görünce kolları sıvadı. "Benim Öğrencim" adlı projeyi hayata geçirdi.



Ailelerin kızlarını göndermeme gerekçesi genelde aynı: "Sınıfta başka kız yok."



Ama eğitim neferleri, köy köy, kapı kapı gezerek aileleri ikna ediyor. Kaymakam ve il milli eğitim müdürünün projeye desteği de işleri kolaylaştırmış.



İlçede okula gelmeyen 489 kızdan 95'i, proje ile eğitime kazandırıldı. Öğrencileri her sabah okulda görmek, öğretmenlerin en büyük mutluluğu.



Eğitime kazandırılan kız öğrenciler de artık geleceğe umutla bakıyor.



Eğitim neferleri, "Benim öğrencim" projesi ile kız öğrencilerin yanısıra 94 erkek öğrenciyi de okula kazandırmayı başardı.



ulusal.com.tr



