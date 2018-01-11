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Aile hekimleri dertli

Aile hekimleri hemen her konuda sağlık raporu istenmesinden şikayetçi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Hukuk Genel Sekteri Dr. Mustafa Tamur, "kurumların prosedür olarak gördüğü tek hekim raporu, biz hekimlere hem fazladan iş yükü, hem de büyük sorumluluklar getiriyor" dedi.

Yönetmelik gereği hemen her iş başvrusunda sağlık raporu isteniyor. Sadece iş başvuruları için değil; Spor ve eğitim faaliyetlerinde de kurumlar başvuru yapanlardan sağlık raporu talep ediyor. 

Sağlık raporlarını il, ilçe ve mahallelerde görev yapan aile hekimleri veriyor. 

İstanbul Aile Hekimliği Derneği hemen her konuda istenen sağlık raporlarından ise şikayetçi. 

Derneğin Hukuk Genel Sekreteri Doktor Mustafa Tamur, " bu uygulama nedeniyle hekimlerin üzerine bir sorumluluk yükleniyor" dedi.  

Tamur'a göre sağlık raporlarının birçoğu keyfi uygulamalar için isteniyor. 

Aile hekimlerinin raporlar yüzünden muayene işleri de aksıyor. 

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, prosedür olarak görülen sağlık raporu uygulamasında yeni bir düzenleme istiyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mustafa Tamur #sağlık raporu #aile hekimleri
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