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Aile hekimliği nasıl işleyecek? Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara gönderdiği mesaja tepki

Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara gönderdiği "Randevu almadan aile hekiminize gidebilirsiniz" mesajına hekimlerden tepki geldi. Aile hekimleri randevusuz sistemin kaliteli hizmeti engelleyeceği görüşünde.

Aile hekimliği nasıl işleyecek? Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlara gönderdiği mesaja tepki

Sağlık Bakanlığı'nın 19 Haziran'da vatandaşlara attığı mesaj sağlık sektöründe tepki oluşturdu.

Gönderilen mesaj üzerine aile hekimleri kararın kaliteli bir sağlık hizmetini engelleyeceğini söyledi.

Randevusuz sisteme geçilmesi hekim kadar hastayı da etkiliyor. Çünkü randevusuz sistemde muayeneye giden hasta sayısı artıyor ve hekimin bir hastayla ilgilenebilme süresi de kısalıyor.

Konuyla ilgili konuşan Doktor Sercan Ahmet Uluç, randevusuz sistemin planlamasız ve kalitesiz hizmete dönüşeceğini ifade etti.

Hekimler , kaliteli bir sağlık hizmeti için tekrar randevulu sisteme geçilmesini istiyor.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #sağlık bakanlığı
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