Çok değil, 2 bin 50 yılında her 4’ümüzden birinin ölüm sebebi, solunum sitemi hastalıkları olacak. Bu çarpıcı açıklama Türk Toraks Derneği’nin kongresinde öne çıktı. Sigara, hava ve çevre değişiklikleri, kötü çalışma koşulları gibi faktörlerde önlem alınmazsa, uzmanların bu tespiti kaçınılmaz olacak…

TÜİK verilerine göre 2016 yılında ölümlerin yüzde 11,9’unu solunum sistemi ölümleri oluşturdu. Bu verinin üzerine nedenlerde eklendi. Bilim insanları 32 yıl sonrası için bu çarpıcı tespiti yaptı.



Türkiye’nin göğüs hastalıkları alanındaki en büyük ailesi Türk Toraks Derneği, 21’inci yıllık kongresini Antalya’da yaptı. Burada, yalnızca göğüs hastalıkları değil toplum sağlığını ve geleceği tehlikeye atan tüm konular masaya yatırıldı.



Solunum sistemine bağlı hastalıklarda, bu hızlı kötüye gidiş aslında yavaşlatılabilir.



Artan küresel ısınma ve bağlı çevresel değişiklikler hava kirliliğini daha da arttırıyor. Uzmanlara göre, iki süreç kısır döngü halinde birbirini besliyor. Sıcaklık dalgalarına bağlı ölüm oranlarında giderek artış gözleniyor.



Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu, yapılması gerekenin, aynı yerküreyi paylaşanların işbirliği olduğuna dikkat çekti.







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