Bugün 25 Eylül Dünya Akciğer Günü... Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram akciğerlerimiz için uyarıyor... "Bazı önlemler ile akciğer hastalıklarının ortaya çıkması önlenebilir. " diyor... Doktorumuza kulak verelim...

Akciğer kanserinin, ülkemizde tüm yaş grupları içerisinde en sık görülen kanser tipi olduğu tespit edildi.



Akciğer kanseri erkeklerde 1, kadınlarda ise 5'inci sırada yer alıyor.



Son 2 yıldır 25 Eylül Dünya Akciğer Günü olarak kutlanıyor.



Ciğerlerin korunmasında dikkat edilmesi gereken bir çok nokta var.



Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram, "Kimse kendini kandırmasın. İnsanların doğru olarak bildiği bir sürü yanlış var" diyor.



Sigara, tütün ve elektronik sigara üçlüsünü de değerlendiren Bayram, hepsinin aynı etkide olduğunu vurguluyor.



Kanser ya da ilerlemiş bir kronik akciğer vakasında erken teşhisinde büyük önemi var.



ulusal.com.tr