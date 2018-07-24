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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.

ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #ales
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