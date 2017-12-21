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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Kasım'da yapılan ALES sonbahar dönemi değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.


Kaynak: AA
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