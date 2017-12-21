Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Kasım'da yapılan ALES sonbahar dönemi değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
ALES sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı.