Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-ALES/3) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2018-ALES/3) sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Kasım'da yapılan 2018-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.