Dünya Yaşlılık Derneği ev sahipliğinde 9'uncu hasta yakınları buluşması Ankara'da yapıldı.

Dünya Yaşlılık Derneği ev sahipliğinde 9'uncu hasta yakınları buluşması Ankara'da yapıldı.



Etkinliğe TED Üniversitesi ÜNİBJK grubundaki öğrenciler ile çeşitli illerden gelen "Alzheimer ve demans" hastasının yakınları katıldı.



Kahvaltı ile başlayan etkinlik hasta yakınlarının bilgilendirmesi ile sona erdi.



Hasta yakınlarını Ankara Üniversitesi Ruh Hekimi emekli Prof. Dr. Yıldırım Doğan ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi emekli Prof. Dr. Engin Turan bilgilendirdi.



Zor bir süreç yaşayan hasta yakınları hem bilgilenip hem de güzel bir gün geçirerek nefes aldı.







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