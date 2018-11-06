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Alzheimer ile mücadele

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü’nde kurulan “Alzheimer ve Demans Servisi”yle, çağın hastalığı Alzheimer’a mücadele yürütülüyor. Kampüsteki hastalar, puzzledan mask yapımına kadar birlikte gerçekleştirdikleri aktivitelerle daha çok sosyalleşiyor.

Alzheimer ile mücadele

Unutkanlık, kelime bulmada zorluk, kişilik değişiklikleri ve eşyalarını kaybetme gibi evrelerle başlayıp ilerleyen Alzheimer hastalığı, tüm dünyada giderek yaygınlaşıyor. “Geçmişi ve anıları çalan hırsız” olarak tanımlanan Alzheimer’a karşı son yıllarda yoğun bir mücadele başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yaşam Kampüsü, huzurevi sakinlerine verdiği Alzheimer ve Demans hizmetiyle dikkati çekiyor. Amaç hastaların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve hasta yakınlarına yardımcı olmak.

Hafızayı geliştirici teknikler ve oyun-resim gibi aktivitelerde olumlu geri dönüşler alınıyor. Yatılı Alzheimer hastaları da bulunan kampüste, servis doktoru ve hemşirelerin denetiminde 24 saat hijyenik ve kusursuz bir ortam sağlanıyor.

Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalanlar hizmetten memnun.

Huzurevi sakinlerinin sosyal hayattan kopmamaları için bayram, yılbaşı, anne ve babalar günü, doğum günleri gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerle Alzheimerlı hastalar keyifli vakit geçiriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #alzheimer #mücadele #yaşlı #unutma
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