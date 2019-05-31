banner1005
Türk Telekom'da büyük sorun! Ülke genelinde...
Türk Telekom'da büyük sorun! Ülke genelinde...
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Gözaltına alındılar! Onlar da aralarında
Gözaltına alındılar! Onlar da aralarında
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Amasya'nın 150 yıllık bando takımı sağlık için çaldı ve söyledi

Amasya'nın 150 yıllık bando takımı sağlık için çaldı ve söyledi. Bando takımı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nda sahura kaldırdığı vatandaşları sigarayı bırakmaya çağırdı.

Amasya'nın 150 yıllık bando takımı sağlık için çaldı ve söyledi

Görüntüler Amasya'dan. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için mani söylediler. 

Sigara ülkemizde de dünyada da çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Bu soruna dikkat çekmek amacıyla 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ilan edildi.

Amasya'da bu farkındalığa katıldı. Kentin 150 yıllık belediye bandosu, sahur vaktinde manilerle sigaranın zararlarını anlattı.

Üstü açık otobüste şehri turlayan bando ekibi vatandaşları hem sahura kaldırdı hem sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #amasya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.