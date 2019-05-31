Amasya'nın 150 yıllık bando takımı sağlık için çaldı ve söyledi. Bando takımı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nda sahura kaldırdığı vatandaşları sigarayı bırakmaya çağırdı.

Görüntüler Amasya'dan. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için mani söylediler.



Sigara ülkemizde de dünyada da çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Bu soruna dikkat çekmek amacıyla 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ilan edildi.



Amasya'da bu farkındalığa katıldı. Kentin 150 yıllık belediye bandosu, sahur vaktinde manilerle sigaranın zararlarını anlattı.



Üstü açık otobüste şehri turlayan bando ekibi vatandaşları hem sahura kaldırdı hem sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.





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