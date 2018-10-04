Erzurum'da 9 yıl önce hizmete başlayan ve 7 şehre hizmet veren ambulans helikopter, bugüne kadar 2 bin 208 hastaya hizmet verdi.

Sağlıkta dönüşüm sistemi kapsamında Sağlık Bakanlığının 9 yıl önce Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopter, dağ, tepe kar, kış ilçe, bayır demeden zorlu arazilere iniş yaparak bugüne kadar yaklaşık 2 bin 208 hastayı hastanelere yetiştirdi.



Özellikle hayati tehlike taşıyan acil travmalar, kalp ve kadın hastalıkları gibi vakalara yetişmek için havalanan ve Erzurum'da konuşlandırılan ambulans helikopter, Erzurum'un yanı sıra Erzincan Kars, Ağrı, Ardahan, Bayburt ile Iğdır'daki hastaların imdadına yetişmek için günün her anı göreve hazır bekletiliyor.



İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları sağlık hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi aktardı.



Geçen yıl ağustos ayında Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının yeniden düzenlendiğini ve 3 ayrı yapı halindeki taşra teşkilat yapısının birleştirilip İl Sağlık Müdürlüğü adı altında tek çatıda toplandığını söyleyen Uçar, "Erzurum'da 69 aile sağlığı merkezi, 22 hastane, eğitim ve araştırma hastanesi, dal hastanesi ve ağız-diş sağlığı merkezi olmak üzere 281 kuruluşumuzda 390 uzman hekim, 240 aile hekimi, 233 pratisyen ve 26 asistan hekimle bin 985 ebe-hemşire olmak üzere yaklaşık 9 bin personel ile halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek üzere çalışıyoruz." dedi.



Uçar, sağlık hizmetlerinin bölge geneline nazaran iyi durumda olduğunu ifade ederek, son 9 yılda ambulans helikopterle 2 bin 208 vakaya müdahale ettiklerini bildirdi.



Çetin kış şartlarına rağmen vatandaşlara sağlık hizmetlerini aksatmadan sunduklarını aktaran Uçar, şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz, anne ve bebek sağlığını koruyucu tedbirleri kapsamında sağ kalımı artırmak, ilimizde sağlık okuryazarlığını artırıp kenti sağlık turizmi alanında geliştirmek, tüm vatandaşlarımızda sağlıklı yaşam kültürünü, özellikle çocuklarda başta olmak üzere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam kültürünü oluşturmak, gereksiz ilaç kullanımını önlemek, kronik hastalık taramalarını arttırmak, hastanelerimizde etkin ve konforlu tedavi hizmetleri sunmak."



Şehir hastanesi bin 500 yataklı olacak



Uçar, kentte yapımı süren ve resmi olarak 21 Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanan Erzurum Şehir Hastanesinin 3 etaptan oluşacağını belirterek, hastanenin bin 500 yataklı ve 600 dönüm üzerine konuşlandırılmış toplamda 529 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu vurguladı.



Hastanede çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Uçar, "Erzurum Şehir Hastanesinin 21 Aralık 2018'de teslim edilmesi lazım. Hastanede çalışmalar hızla ilerliyor. İnşallah teslim edilecek ancak daha sonraki süreçte ilgili bakanlık eksiklikler varsa onların tamamlanmasını isteyecek. Öyle tahmin ediyoruz ki 2019 yılının ilk çeyreğinde aksilik yaşanmazsa Erzurum Şehir Hastanesini açıp vatandaşlara hizmet veririz." ifadelerini kullandı.