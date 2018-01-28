Sivas'ın İmranlı ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibinde görevli şoför, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çukuryurt köyünde ayağı burkulan yaralıyı 800 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde ayağı burkulan vatandaşı, 112 Acil Sağlık ekibinde görevli bir şoför 800 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.



İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Çukuryurt köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Özel İdare Müdürlüğünün karla mücadele ekipleri, köyde bir kişinin yüksekten düşerek ayağından yaralandığı bilgisi üzerine Çukuryurt köyüne yönlendirildi.



Köyde belirli bir noktaya kadar ambulansla giden sağlık ekipleri, 800 metre yürüyerek ayak bileği burkulan Mustafa Öztürk'ün evine ulaştı. Sağlık ekibi, yaralının ilçedeki hastaneye götürülmesine karar verdi. Bunun üzerine ambulans şoförü Ferhat Yurttaş, yaralıyı 800 metre sırtında taşıyarak aracın yanına ulaştırdı. Yaralı, ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.



"Öztürk'ü yaklaşık 800 metre sırtımda taşıdım"

Şoförün fedakar davranışı, ekipte görevli bir kişi tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı.

Ambulans şoförü Ferhat Yurttaş, AA muhabirine, ihbar üzerine hiç beklemeden ekip arkadaşlarıyla köye doğru yola çıktıklarını söyledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre önce açılan köy yolunun tekrar ulaşıma kapandığını belirten Yurttaş, belirli bir bölgeye kadar ambulansla ilerlediklerini ifade etti.



Öztürk'ün evinin önüne kadar ambulansın çıkamaması üzerine yolun kalan kısmını yürüyerek gittiklerini dile getiren Yurttaş, "Öztürk'ün ağrıları çoktu. Ekip arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı nakletmeye karar verdiler. Bunun üzerine Öztürk'ü yaklaşık 800 metre sırtımda taşıdım." dedi.



Mesleği gereği her zaman fedakarlık yapmak durumunda olduğunu anlatan Yurttaş, "İlçemizde kış şartları yoğun yaşanıyor. Sağ olsun karla mücadele ekiplerimiz köy yollarını sürekli ulaşıma açık tutmak için ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyor ama acil bir vakaydı ve gittiğimizde yol kapalıydı. Yaralının bir an önce hastaneye yetişmesi lazımdı. Başka türlü götüremezdik, o yüzden hiç tereddüt etmeden onu sırtıma aldım. Yaralı, ağrıları nedeniyle inliyordu ve bu beni çok etkiledi." diye konuştu.