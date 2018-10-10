Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğince, ameliyatlar dahil sağlık hizmetinin sunumunda herhangi bir kesintisinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Ordu Devlet Hastanesi’nin geçen haftaki iç yazışmadan sonra bu hafta da Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nin talebi, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.



Benzer olan her iki talimatta, “Döviz yükseldi, malzemelerde fiyatlar arttı, hayati olmayan ameliyatları yapmayın” duyurusu yapıldı.



Başhekim Profesör Doktor Ahmet Demircan imzalı yazı 5 Ekim’de 10 cerrahi bölüm başkanlığına gönderilmişti.



Yazıda, “Hayati öneme haiz işlemler dışındaki ameliyatların ertelenmesi" istendi.



“Hayati olmayan ameliyatları yapmayın” duyurusunun basına yansımasının ardından, Gazi Üniversitesi'nden yalanlama geldi. Tıp Fakültesi Hastane Yönetimi'nin yaptığı açıklamada “Ameliyatlar devam ediyor” denildi.



Hastane yönetimi, kurum içindeki yazının bilgilendirme amaçlı olduğunu söyledi.



Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı. Koca, “İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" dedi.



ulusal.com.tr