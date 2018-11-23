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Anadolu'nun aydınlık öğretmenleri

Anadolu'daki öğretmenlerimiz, Atatürk'ün emanet ettiği nesli geleceğe taşıyabilmek için, ellerinden gelen bütün fedakarlıkları yapıyorlar. Cumhuriyetin yetiştirdiği aydınlık öğretmenlerimizden bazılarını tanıtacağız şimdi sizlere...

Anadolu'nun aydınlık öğretmenleri

Salih Işık... 14 yaşında. Sivas'ta yaşıyor. "Cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan bir hastalığı var.

Bu hastalığı nedeniyle okula gidemiyor Salih. 

Bir akülü araca sahip olsa her gün gidecek okuluna. Ama şimdi, onun için çabalayan, fedakar öğretmenleri var. 

Gönüllü 4 öğretmen, Salih'in eğitiminden geri kalmaması için seferber oldu.

Öncülüğü sosyal bilgiler öğretmeni Gülden Duman yaptı. Işık'ın eğitimine devam etmesi için kolları sıvadı.

Duman'ın da teşviği ile dört öğretmen Salih'e evde ders vermeye başladı. 

Bilecik'te ise Mehmet Pesen çıkıyor karşımıza, tüm fedakarlığı ve geleceğe olan umuduyla...

Mehmet öğretmen, haftanın bir günü dersleri, Düzmeşe köyünde kullanılmayan eski bir okul binasında işliyor. Böylece hem okulun onarılmasını sağlıyor hem de öğrencilerini doğa ile buluşturuyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #atatürk #anadolu #öğretmen
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