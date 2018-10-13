Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş'ta açıldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen fuara ilgi yoğundu.

Kahramanmaraş'taki kitap fuarı ilginç bir yöntemle duyuruldu.Kentin sokaklarında bulunan ağaç dallarına kitaplar asıldı. Vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.Bu şekilde duyurulan Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 5. kez kapılarını açtı.Açılış törenine Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı.Yazar Rasim Özdenören kitap fuarının onur konuğu oldu.Yerli ve yabancı 234 yayınevinin katıldığı fuarda, 267 şair ve yazar okurlarıyla buluşacak. Fuar, 22 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.