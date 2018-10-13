Kahramanmaraş'taki kitap fuarı ilginç bir yöntemle duyuruldu.
Kentin sokaklarında bulunan ağaç dallarına kitaplar asıldı. Vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.
Bu şekilde duyurulan Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 5. kez kapılarını açtı.
Açılış törenine Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı.
Yazar Rasim Özdenören kitap fuarının onur konuğu oldu.
Yerli ve yabancı 234 yayınevinin katıldığı fuarda, 267 şair ve yazar okurlarıyla buluşacak. Fuar, 22 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.