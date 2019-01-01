2018’e Danıştay 8. Dairesi’nin Andımızla ilgili kararı damga vurdu. İktidardan yargıya karşı sert açıklamalar geldi. Milyonlar Anıtkabir’de Andımızı haykırdı. Son sözü İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan konularından biri yargının verdiği Andımız kararı oldu. Danıştay 8. Dairesi Türk Eğitim-Sen’in ‘açılım’ sürecinde kaldırılan Andımızın tekrar okutulması için yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Yargı, ‘Andımız okullarda okutulmalı’ kararını verdi. Danıştay’ın bu kararı eğitim sendikaları, demokratik kitle örgütleri, öğrenciler ve veliler tarafından coşkuyla karşılanırken AKP Hükümeti karardan rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay başkanının, üyelerinin ve uluslararası yargıçların da olduğu bir sempozyumda “Andımız okutulsun” kararını veren üyeleri hedef aldı. Erdoğan ve hükümetin tavrı hukukçular tarafından “yargıya baskı yapılıyor” diye yorumlandı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yargının verdiği kararı temyiz etti.



BAKANLIĞA DERS GİBİ YANIT

Bakanlığın tartışmalara neden olan temyiz dilekçesinde Andımız ‘çağdışı’ olarak nitelendirildi. Kamuoyunun Andımıza yönelik bu ifadelere tepkisinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dilekçeyi hazırlayan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı. Ancak Andımız ile ilgili yaptığı itirazı geri çekmedi. İtiraz dilekçesinin İdari Dava Daireleri Kuruluna ulaşmasının ardından davacı sendikaya 30 günlük yanıt süresi verildi. Türk Eğitim-Sen de bakanlığın yaptığı itiraza ders gibi bir yanıt verdi. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” sözleri hatırlatılan yanıtta hiçbir vatanseverin Andımızın içeriğinden rahatsız olamayacağı vurgulandı. Sendikanın cevabının ardından şimdi gözler İdari Dava Daireleri Kurulundan çıkacak kararda. Bakanlığın itirazlarını ve davacı sendikanın savunmasını inceleyecek olan İdari Dava İdareleri Kurulu kararını 2019 yılında verecek.



Milli bayramlar yeniden Yönetmelikte

MEB, yargı kararlarını dikkate aldı, “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği” ile “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”nde değişiklik yaptı. Mili bayramlar yeniden çizelgeye eklendi. Mevlid-i Nebi Haftası, Kutlu Doğum Haftası’nın yerini aldı. Ayrıca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle zümre toplantılarında öğretmenlerin Atatürkçülükle ilgili konuları planlaması istendi. Aydınlık