Liseye yerleştirmede binlerce öğrenci açıkta kaldı. Sadece Ankara'da herhangi bir okula yerleşemeyen bin öğrenci var. Aynı zamanda da liselerde yaklaşık 12 bin boş kontenjan bulunuyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı açıkta kalan öğrenciler için resen yerleştirme işlemi yapacak.

2 kez tercihle, bir kez de komisyonlar aracılığıyla nakil işlemi yapıldı. Ancak bütün öğrencilerin liselere yerleşimi sağlanamadı. Hala açıkta kalan var.Liselere giriş için iki farklı uygulama var. Bunlardan biri öğrencinin ikametine en yakın okula kayıt yaptırması şeklinde uygulanıyor. Diğer yerleştirme işlemi ise merkezi sınavın sonucuna göre yapılıyor. Bu sınavla da öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği nitelikli okullara girebiliyor.Gelinen noktada ise sınav, tercih ve nakil işlemleri tamamlandı. Ancak binlerce öğrenci hala herhangi bir okula yerleşemedi. Duruma tepki gösteren aileler 9 Eylül'de okulların açılmasından önce yeni bir nakil sürecinin başlatılmasını istiyor.İddialara göre, Ankara'da yaklaşık bin öğrenci açıkta kaldı. Okullarda ise 12 bin boş kontenjan var. Boş kontenjanlarının ağırlığı ise meslek liselerinde bulunuyor.Açıkta kalan öğrenciler içinse bakanlık tarafından resen yani kendiliğinden yerleştirme işlemi yapılacak.Eğitim-İş Ankara 1 Nolu Şube Sekreteri Hızır İnan, gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi. İnan, meslek liselerine yönlendirmelere ilişkin önemli uyarılar yaptı.ulusal.com.tr