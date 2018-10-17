29 Ekim'de Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından Ankara merkezinde hizmet veren 14 devlet hastanesinin kapatılması gündemde. Devlet Hastanelerinin kapatılmaması için oluşturulan Hastanemi Kapatma Platformu üyeleri, 29 Ekim yaklaşırken bir kez daha ortak mücadele çağrısı yaptı.

Başkent Ankara'da merkezdeki devlet hastanelerinin kapatılmaması için yurttaşların mücadelesi sürüyor.



Ankara içinde hizmet veren toplam 14 hastane, 29 Ekim’de açılacağı belirtilen Bilkent Şehir Hastanesi'ne parça parça taşınarak, kapatılacak. 14 hastane arasında Ankara Numune ve Yüksek İhtisas Hastanesi de bulunuyor.



Köklü ve konusunda uzman hastanelerin kapatılmaması için oluşturulan Hastanemi Kapatma Platformu, 29 Ekim öncesi yeni bir çağrı daha yaptı. Platform içinde çok sayıda parti, dernek ve meslek odası var.



“Her şeyin Başı Sağlık Olsun, Soygun Değil” başlıklı çağrı metnini Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Müezzinoğlu kamuoyuna açıkladı.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde konuşan Müezzinoğlu, “Gelin varlıklarımıza sahip çıkalım, devlet hastanelerinin kapatılmasına izin vermeyelim” dedi.



HABER: TANSEV KARA

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