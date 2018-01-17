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Antibiyotik yazmadı, şiddete uğradı

Antibiyotik yazmadığı için hasta yakını tarafından önce tehdit edildi, sonra tekmelendi. Hekimler, "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın bir an önce çıkarılmasını istedi.

Antibiyotik yazmadı, şiddete uğradı

Antibiyotik yazmadı, şiddete uğradı.

İzmir’de bir doktor daha hasta yakınının şiddetine maruz kaldı.

Karşıyaka 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden hasta, hekim Bülent Öner’den antibiyotik yazmasını istedi. Öner, antibiyotik verebilmesi için önce muayene olası gerektiğini söyledi. Ancak hasta muayene olmak istemedi. Ertasi gün avukat olan hasta yakını, doktora önce sözlü, ardından da fiziksel olarak saldırdı.

Meslek örgütleri yaşanan saldırıya sessiz kalmadı.  

Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil de hekimlere destek verdi.

Hekimler darp edilen meslektaşlarının moralini düzeltmek için çiçek verdi.



KAMERA: ANIL HANÇERLİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #antibiyotik
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