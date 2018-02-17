Açıköğretim Fakültesi (AÖF) için kayıt yenileme dönemi başladı. AÖF kayıt yenileme 4 adımda gerçekleşiyor. Birinci adım ders ekle-sil, ikinci adım banka ödemesi, üçüncü adım kontrol işlemi ve dördüncü adım ders kitapları. AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖF kayıt yenileme, harç ücretleri ve diğer detaylar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başladı. İşlemler 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek.



AÖF kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleşiyor. Birinci adım ders ekle-sil, ikinci adım banka ödemesi, üçüncü adım kontrol işlemi ve dördüncü adım ders kitapları.



Birinci adımda, http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden Ders Ekle-Sil işlemini yapın.



AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ



İkinci adımda, Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM'ler aracılığıyla banka kayıt yenileme tutarını ödeniliyor.



Üçüncü adımda http://aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından kayıt yenileme tarihleri içinde, kayıt yenileme işleminizin kontrolünün yapılması gerekiyor.



Dördüncü adımda da almanız gereken ders kitabınız varsa AÖF bürosundan alabileceksiniz.



Bu arada bahar dönemi ara sınavları için sınav merkezi değişikliği başvuruları 27 Şubat 2018 saat 23.00'e kadar yapılabilir.



Bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.



ZİRAAT BANKASI ATM'LERİNDE NASIL ÖDEME YAPILIR



Kartsız işlem menüsünde sırayla şu işlemleri yapın: Ödeme işlemleri, eğitim/sınav ödemeleri, üniversite ödemeleri, anlaşmalı üniversite ödemeleri, 26, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, kimlik numaranızı giriniz.



Kartlı işlem menüsünde de sırayla şunları yapınız: Ödeme işlemleri, diğer ödemeler, eğitim/sınav ödemeleri, üniversite ödemeleri, anlaşmalı üniversite ödemeleri, 26, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, kimlik numaranızı yazınız.



TARİH UZATILMAYACAK



Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir. 23 Şubat tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.



ulusal.com.tr