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AÖF öğrencilerine 'kimlik' uyarısı

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin sınavlarına artık nüfus cüzdanı ve pasaport dışındaki "öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi" gibi kimliklerle girilmesi yasaklandı

AÖF öğrencilerine 'kimlik' uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınavına girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı dışındaki kimliklerinin ibrasının geçersiz olacağı bildirildi.
AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #Anadolu Üniversitesi #Açıköğretim
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