19-20 Ocak'ta yapılan Atatürk Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Final sınavlarının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ve sınav soru cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF geçme puanı kaç? AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?



Atatürk Üniversitesi Açıkğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavı 19-20 Ocak tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleşti. Henüz sınav soru ve cevapları yayımlandı 19-20 Ocak'ta yapılan Güz Dönemi Final Soru ve cevapları yayımlandığı zaman öğrenciler LMS sistemi üzerinden sınav soru ve cevaplarını görebiliyor.



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK



Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih olmazken, önceki dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor.



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 1-2 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Ardından ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. En son ATA AÖF Bütünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.



Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.



ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.



Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.



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