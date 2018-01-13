Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) okuyan milyonlarca öğrenci 13 ve 14 Ocak 2018 tarihlerinde güz dönemi final sınavlarına giriyor. Sınavdan çıkan öğrenciler hızla AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Merak içinde kalan öğrenciler AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun da yanıtını arıyor. İşte AÖF güz dönemi final sınavlarıyla ilgili son dakika haberleri

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemine ait final sınavları 13 Ocak 2018 Cumartesi ve 14 Ocak 2018 Pazar günleri yapılıyor.



Sınava giren çoğu öğrenci sınavdan çıkar çıkmaz AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı sorusunun cevabını araştırmaya başlıyor. Merak ve heyecan içinde olan öğrenciler, 2018 ocak ayındaki güz dönemine ait final sınavlarının sorularının ve cevaplarının yanı sıra sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da yoğun bir şekilde araştırmayı sürdürüyor.



AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR



Çoğu kişinin merakla beklediği AÖF soru ve cevaplarının yayınlanacağı adres belli oldu.



AÖF SORULARI VE CEVAPLARI



AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI



AÖF final sınavının soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil fakat edinilen bilgiye göre sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanacak.



SINAV SONUCUNA İTİRAZ



Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



MAZERET SINAVI



Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.



Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.



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