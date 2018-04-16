Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2. dönem telafi sınavının yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki MEB, AÖL telafi sınavı tarihini ve yerlerini açıkladı mı? AÖL telafi sınavı ne zaman? İşte yanıtı...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerine yönelik 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlarda yaşanan sorun nedeniyle düzenlenecek telafi sınavının tarihleri belli oldu mu?



MEB, 2. dönem AÖL sınavında yaşanan sorunun ardından yayınladığı özür metninde mağdurlar için AÖL telafi sınavı düzenleyeceğini açıklamıştı.



Peki öğrencilerin merakla beklediği AÖL telafi sınav tarihleri ve yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Buna göre 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak AÖL sınav yerlerinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Telafi sınavı yerleri ve giriş belgesi belli olur olmaz MEB ile birlikte aynı anda bu sayfadan öğrenebilirsiniz.



CEVAP KAĞITLARI EKSİK BASILMIŞTI



MEB olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.



Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.



MEZUN OLMAK İÇİN GEREKEN PUAN



Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.