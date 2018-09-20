Rizeli KOAH hastası Albay Kulaksız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde riskli olmasına karşın gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kulaksız, şiddetli göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.



KOAH hastası da olan 60 yaşındaki Kulaksız'ın yapılan tetkiklerinde, aort damarının, kalp kapakçıklarını da içerecek şekilde kalp çıkışından sağ kasığa kadar tüm göğüs ve karın boyunca yırtılmış olduğu tespit edildi.



Yapılan kapsamlı muayene ve değerlendirme sonucu Kulaksız, Doktor Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene yönetimindeki kalp damar cerrahisi ekibince ameliyata alındı.



Kalp kapakçıkları ve aort damarının başlangıç kısmı değiştirilerek aynı anda koroner by-pass ameliyatı yapılan, tıkalı olan sağ bacak damarı da onarılan Kulaksız'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildi.



Kulaksız, kalp damar cerrahisi ekibinin yanı sıra doktorlar Hızır Kazdal, Beysim Özcan ve Tahir Ersöz yönetimindeki anestezi yoğun bakım ekibinin uyguladığı tedavi sonrası servise çıkartılarak yürütüldü.



Doktor Öğretim Üyesi Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ameliyatın riskli olduğundan yapılmak istenmediğini ancak hastanelerinde hasta ve yakınlarıyla kurulan iletişim ve ekip çalışması neticesinde başarıyla uygulandığını belirtti. Karakişi, kalp damar cerrahi kliniklerinin her türlü cerrahi girişimi başarıyla gerçekleştirebildiğini söyledi.



Başhekim Prof. Dr. Hasan Türüt ise hastanenin adına layık olmaya ve hastalarını sağ salim yakınlarına ulaştırmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.



Kalp damar cerrahisi kliniğinin çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiğini kaydeden Türüt, hastanelerini gerçek anlamda bir referans merkez haline getirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Türüt, bu sağlık hizmetinin bölgede verilmesinde fedakarca çalışan tüm hekim, hemşire, yönetici ve yardımcı sağlık personeline teşekkür etti.



Albay Kulaksız'ın oğlu Mustafa Kulaksız ise babasının aort damarının yırtıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul dahil gittiğimiz hastanelerde, (Ameliyat dahi olamazsın, masada kalırsın.) diyerek kimse ameliyat yapamadı. Biz de çaresiz Rize'ye döndük. Babam yeniden rahatsızlanınca hastaneye geldik. Yaklaşık iki aydır buradayız. (Çaresiz) denilen hasta şu an yürüyor. Ameliyatı yapan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz, hepsinden Allah razı olsun."