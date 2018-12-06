Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24-25 Kasım'da yapılan Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıkğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavı 1-2 Aralık tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleşti. Sınavın ardından LMS sistemine giren öğrenciler, sınav soru ve cevaplarını görebiliyor.Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih olmazken, önceki dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden 10-15 gün sonra açıklanması bekleniyor.ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 1-2 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Ardından ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. En son ATA AÖF Bütünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.