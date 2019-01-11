Atama isteyen engelli öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Bakan Selçuk konuyla daha yakından ilgilenme sözü verdi. Selçuk'un, atama işlemlerinin sadece kendi yetkisi kapsamında olmadığını ifade ettiği de öğrenildi.

Bakan yakından ilgilenme sözü verdi. Gözler resmi açıklamaya çevrildi.



Öğrencilerine kavuşmak için can atan engelli öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü. Görüşmenin ayrıntısına Ulusal Kanal ulaştı.



2018 yılının Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 3 bin 500 kişi arasından sadece 500 engelli öğretmenin atamasını yapmıştı. Ataması yapılmayan öğretmen adayları ise kontenjanın 500 ile sınırlandırılmasına tepki göstermişti.



2018'in Eylül ayında ek atama bekleyen engelli öğretmenler hayal kırıklığına uğramıştı. Öğretmen adayları ise şimdi olası Şubat atamaları için umutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen adaylar, bakanlık önünde oturma eylemi yaptı. Muhalefet partisi milletvekilleriyle görüşen adaylar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile de bir araya geldi.



Edinilen bilgilere göre Bakan Selçuk görüşmede konuyu daha yakından takip edeceğini söyledi.



Engelli öğretmen adaylarını kabul eden Şelçuk, atama işlemlerinin sadece kendi kararına bağlı olmadığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı, gerekli girişimleri yaparak konuyu ilgililerin gündemine taşıma sözü verdi. Görüşmede öğretmen adaylarının, engelli oldukları için karşılaştıkları zorlukları bir bir Bakan Selçuk'a aktardığı kaydedildi.



Selçuk ile görüşen engelli öğretmen adayları büyük bir heyecanla bakanlıktan gelecek resmi açıklamayı bekliyor.







HABER: GÜRKAN DEMİR

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