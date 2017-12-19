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Ayhan Kökmen’in, iki öğrencisi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor

İzmir Ödemiş’te lise müdürü Ayhan Kökmen’in, iki öğrencisi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "öğretmenlik mesleğinin saygınlığı düştüğü için" bu saldırıların olduğunu söylüyor. Şiddeti önleme politikası geliştirilmesi konusunda çağrılar var.

Ayhan Kökmen’in, iki öğrencisi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in öğrencileri tarafından öldürülmesine tepkiler artıyor.
"Bir meslektaşımız hayatını kaybediyor ve 2 öğrencinin makam odasında yapmış olduğu bir şiddet ve cinayetle birlikte hayatını kaybediyor ama Bakanlık hiçbir açıklama yapmıyor."

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım konuyla ilgili Ulusal Kanal’a konuştu. Yıldırım'a göre, saldırıların temel nedeni Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenliğin saygınlığını azaltması.
"Milli Eğitim Bakanlığını da bizzat bakanı da yetkilileri de özellikle öğretmenlerin saygınlığını azaltıcı itibarını azaltıcı türden demeçler vermekten ve öğretmenlerin okullardaki disiplin anlamında çocuklara yol gösterici anlamında üstlenniş olduğu rolü azaltıcı türden yapılan açıklamalardan uzak durmalıdırlar."

Okullarda şiddeti önleme politikası geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, sendika olarak bakanlığa bir rapor sunacaklarını açıkladı.
"Bunu da Bakanlığın yapması gerekiyor ama şimdi bakanlık böyle bir çalışmaya girmediği için bizimde Bakanlığa bir proje sunmamız gerekiyor. Bizde bu proje üzerinde uzmanlarımızı arkadaşlarımızı yetkilendirdik. tamamen ortadan kaldırmak için şiddetin nasıl önlenebileceği ile ilgili geçmiş yıllardan deneyimleyen ve bunu gerçekleştirmiş olan örnekler üzerinden yola çıkmak lazım.)))
 


 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #Ayhan Kökmen
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