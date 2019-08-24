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Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması
Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması
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Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "Halk arasında balık pulu olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik." dedi

Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalığı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan asitretin etken maddeli ilacın firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunamadığını kaydetti. 

Yabancı menşeli üretici firmanın artık bu ilacı üretmeyeceğini, piyasaya vermeyeceğini beyan ettiğini aktaran Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, halk arasında balık pulu olarak bilinen iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık bakanı #fahrettin koca #balık pulu
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