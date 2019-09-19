Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anısına Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bırakarak, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Selçuk, Instagram hesabından Mağusa Limanı'ndan denize karanfil bıraktığı bir fotoğrafını paylaştı.



Selçuk, paylaşımında, "Mağusa Limanı'ndayım. Buraya yolu düşen düşmeyen herkes için Mağusa Limanı Aybüke Öğretmendir. Karanfil sanadır Aybüke Öğretmenim. Duayla..." ifadelerini kullandı.



Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Yalçın'ın, şehit olmadan önce Mağusa Limanı türküsünü söylediği video milyonların hafızasına kazınmıştı.