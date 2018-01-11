Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de bir gazetecinin erken doğumla dünyaya gelen bebeğinin tedavisi için devreye girdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bir gazetecinin erken doğumla dünyaya gelen bebeğinin ambulans uçakla İstanbul'a sevkini sağladı.



Denizli'de yerel bir basın kuruluşunda çalışan gazeteci Fedai Oruç'un 8 aylık hamile eşi Elif Oruç, özel bir hastanede erken doğum yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nihat Gül tarafından gerçekleştirilen doğumda, 2 kilo 200 gram dünyaya gelen ve "Mustafa Alp" adı verilen bebek kuvöze alındı.



Oruç çiftinin erken doğumla dünyaya gelen bebeği akşam kuvözde fenalaştı. Çocuk doktoru Hazal Tancer Elçi'nin yaptığı muayene ve tahliller sonucu Mustafa bebeğin aort damarında darlık olduğu tespit edildi. Yoğun bakım servisinde müşahade altına alınan Mustafa bebeğin kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması kararlaştırıldı.



Bebeğin ameliyatının yapılabilmesi için Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Uzman Doktoru Kazım Küçüktaşçı, görüşmeler yaptı. Denizli Sağlık Müdürü Berna Öztürk, 112 Acil Servis'in genel ağı ve Sağlık Bakanlığının Ankara Kriz Koordinasyon Birimi ile irtibata geçti. İzmir, Ankara ve İstanbul'da bebeği kabul edecek ve ameliyata alabilecek hastane araştırıldı.



Gazetecinin yaşadığı sıkıntıdan haberdar olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, devreye girdi. Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarından biri Zeybekci'nin girişimi ile Ankara'dan Çardak Havalimanı'na geldi. Gazeteci Fedai Oruç ile eşi Elif Oruç'un bebeği Mustafa Alp, ameliyat olmak üzere ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.



Bebekleri için gösterilen çabalardan dolayı duygusal anlar yaşayan gazeteci Oruç, Bakan Zeybekci ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.