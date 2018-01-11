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Bakanlar Kurulu kararı: Bazı fakülte ve enstitüler için kurulma ve kapatılma kararı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı. Kararla bir üniversiteye bağlı iki fakülte kapatıldı, üç üniversite bünyesinde iki fakülte ve iki enstitü kuruldu

Bakanlar Kurulu kararı: Bazı fakülte ve enstitüler için kurulma ve kapatılma kararı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı. Kararla bir üniversiteye bağlı iki fakülte kapatıldı, üç üniversite bünyesinde iki fakülte ve iki enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Bursa Teknik Üniversitesine bağlı olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesine bağlı Aşı Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #üniversite #Resmi Gazete #fakülte #enstitü #bakanlar kurulu
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