Baş, kas ve kemik ağrısı olanlar dikkat! D vitamini eksikliğiniz olabilir. Az güneş, D vitamini eksikliğinde artışa neden oluyor. Sağlam bir bağışıklık sistemi için D vitaminin önemine dikkat çeken uzmanlar, vitamin eksikliğini gidermek için gerekli çözüm yollarını Ulusal Kanal'a anlattı. Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

Kış aylarında güneşin yüzünü az göstermesiyle beraber D vitamini eksikliği de artıyor.



Malum mevsim kış olunca D vitamini eksikliği kendini daha çok gösteriyor. Peki d vitamini eksiklinin belirtileri neler?



Ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilen D vitamini eksikliğini gidermek için neler yapmak gerekiyor uzmanından dinleyelim.



İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Beril Akman, D vitamininin kanserden korunmak için de önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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