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Baş, kas ve kemik ağrısı olanlar dikkat

Baş, kas ve kemik ağrısı olanlar dikkat! D vitamini eksikliğiniz olabilir. Az güneş, D vitamini eksikliğinde artışa neden oluyor. Sağlam bir bağışıklık sistemi için D vitaminin önemine dikkat çeken uzmanlar, vitamin eksikliğini gidermek için gerekli çözüm yollarını Ulusal Kanal'a anlattı. Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

Baş, kas ve kemik ağrısı olanlar dikkat

Kış aylarında güneşin yüzünü az göstermesiyle beraber D vitamini eksikliği de artıyor.

Malum mevsim kış olunca D vitamini eksikliği kendini daha çok gösteriyor. Peki d vitamini eksiklinin belirtileri neler?

Ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilen D vitamini eksikliğini gidermek için neler yapmak gerekiyor uzmanından dinleyelim.

İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Beril Akman, D vitamininin kanserden korunmak için  de önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

 
 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #d vitamini
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