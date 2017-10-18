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Başbakan Yıldırım: Yeni sistem bir hafta içinde açıklanacak

Başbakan Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde konuştu. TEOG'un yerine gelecek sisteme ilişkin değerlendirme yapan Başbakan, "Bir hafta içinde açıklanacak" dedi

Başbakan Yıldırım: Yeni sistem bir hafta içinde açıklanacak

Başbakan Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde konuştu. 

Yıldırım şunları söyledi:

15 yıllık iktidar döneminde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Biz hep şuna inandık: Bu ülke eğitimli insanların, eğitimli gençlerin omuzlarında yükselecek.

Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı öğrenci sayısı 120 bin. Benim kotam 350 bin. En az 350 bin yabancı öğrencinin Türkiye'de okuyor olması lazım.

Çok diyorsunuz ama Türkiye'deki öğrenci sayısının yüzde 5'i. Çok değil.

Sınav sistemindeki değişiklik

Üniversitelerde girişin sadece sınava endekslenmesi olmalalı. 24 Haziran'da yapacağımız sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı.

Mesela dün Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi de bir akademisyen. Tabii bu yüzden söylediğine biraz daha dikkatli bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz. Liseden mezun olan öğrenci sayısıyla üniversitelerin alacağı öğrenci sayısı şu an hemen hemen eşit. Ama 2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı bir milyon mezun var, bir milyon kapasite var yaklaşık olarak ama herkes 85 üniversitenin 10 tanesine gitmek istiyor. Burada bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede bu yöntemden de şartlar oluştuğunda vazgeçilebilir.

Yeni sistem bir hafta içinde açıklanacak

Şimdi TEOG meselesi var... Bu seneden itibaren uygulamayacağız. Ama bunun üzerinden maalesef çeşitli propagandalar yapılıyor. Eğitim sistemi alt üst oldu, şöyle oldu böyle oldu... Böyle bir şey yok. Bir hafta içerisinde açıklayacağız.

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #Başbakan
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