Uzmanlar uyardı; "bayram kalbinize ağır gelmesin." Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve metabolizmaları yavaşlayan kalp hastalarının bayramda beslenmelerine daha da dikkat etmesi gerekiyor. Aşırı tatlı ve aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesi kalp sağlığı açısından ciddi problemlere davete çıkarıyor.

Ramazan ayı boyunca oruç tutuldu. Metabolizmalar yavaşladı. Uzmanlar uyardı; Bayramda tatlının da tuzlunun da aşırısına kaçmayın.Bir aylık bir oruç döneminden sonra bayramda, bir anda beslenme düzeni yeniden değiştiriliyor. Ramazan boyunca tüketimi azaltılan gıdalar, bayram sofralarında yoğun tüketiliyor.Uzmanlara göre beslenme de en riskli tavır da tam olarak bu oluyor. Beslenme tek başına hastalık riskini ortaya koymasa da, eşlik eden rahatsızlıklar, hastalığın gelişmesini olumsuz yönde etkiliyor.Normalde zaten kalp hastalarının iyi bir beslenme alışkanlığına sahip olması gerekiyor. Böylesi durumlarda uzmanlar tarafından daha da kontrollü olmaları isteniyor. Özellikle aşırı tatlı ve aşırı tuzlu gıdalardan kaçınmaları gerekiyor. Çünkü;Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Çelik, kalp hastalarını yediklerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.