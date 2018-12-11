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Beyin tembelleşmesi nedir?

Teknolojik aletlerden sosyal medya kullanımına kadar birçok unsur beyin tembelliğine yol açıyor. Bu da kişinin zihinsel olarak düşünmesini engelliyor. Tabi bu vakaanın önüne geçmekte mümkün. Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Barış Topçular, hayatın rutinleştirilmesinin önüne geçilmesi ve teknolojiye bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Beyin tembelleşmesi nedir?
Gelişen teknolojiyle birlikte beynimizde giderek tembelleşiyor. Artan vakaanın adı da beyin tembelleşmesi.

Teknoloji gün geçtikçe hayatımızın her alanına giriyor. Onu gereğinden fazla kullanmak ise beyni tembelleştiren en önemli faktörlerden.

Beyni tembelleştiren faktörlerden biri de hayatımızı rutinleştirmek. Yani dünün tekrarını bugünde yaşamak.

Oysa teknolojiyi bir an olsun kenara bıraksak güzel havayı içimize çeksek bu da beynin tembelleşmemsi için kafi..

Beyin tembelleşmesindeki artışı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Barış Topçular," zihin tembelliği yeni bir şey öğrenerek engellenebilir" dedi.


HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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