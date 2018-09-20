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Beyinde "zombi hücreler" kümeleniyor

Beyinde bilişsel beceri kaybından önce "zombi" olarak nitelendirilen yaşlı hücrelerin kümelendiği bildirildi.

Beyinde "zombi hücreler" kümeleniyor

ABD'de Mayo Clinic'te görevli bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, alzaymıra benzer beyin rahatsızlığı bulunan hayvanlarda bilişsel beceri kaybından önce "zombi hücrelerin" belli başlı beyin hücrelerinde biriktiğini gösterdi. 

Çalışmada, ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen "zombi hücrelerin" birikimini önleyen bilim adamları, tau proteini kümelenmesini, nöronal ölümü ve hafıza kaybını azaltmayı başardı.

Araştırma ekibinden moleküler biyolog Darren Baker, "zombi hücrelerin", kireçlenme, damar tıkanıklığı, alzaymır ve Parkinson gibi nörolojik dejeneratif hastalıklar dahil yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunduğunu belirterek, daha önce yaptıkları incelemelerde yaşlanan farelerde bu hücreleri yok ettiklerinde hayvanların ömürlerinin uzadığını ortaya koyduklarını söyledi. 

Bilim adamlarının aynı zamanda mikrogli ve astrosit olarak anılan iki farklı beyin hücresi türünün, "zombi hücreye" dönüştüğünü tespit ettiği kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #beyin #abd #darren baker
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