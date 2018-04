Bill Gates'e göre bilmediğimiz bir hastalık 6 ay içinde 30 milyon kişiyi öldürebilir. Gates bunun önümüzdeki 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Tarihte bildiğimiz bir şey varsa, ölümcül yeni bir hastalığın ortaya çıkması ve dünyaya yayılması. Bu önümüzdeki on yıl içinde kolayca gerçekleşebilir. Bill Gates, Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen salgınlarla ilgili bir konuşmada da söyledikleri gibi buna hazır değiliz.



Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre; Gates, genellikle iyimser olarak insanlara dünyanın dört bir yanındaki yoksulluktan kurtulduğumuzu, çocuk felci, sıtma gibi hastalıkların ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Ancak Gates, "Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var. Bu pandemik hastalıklar. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık doğanın içinde yaşadıkça yeni patojenler her zaman ortaya çıkacak. Bazı insanlar ve küçük gruplar, bir gün gelecek ve silah olarak hastalıkları kullanacaktır." dedi.



Böyle bir hastalığın ortaya çıkma olasılığı artmaya devam ediyor. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık vahşi ortamlarda yaşadıkça yeni patojenler her zaman ortaya çıkabilir. Bireysel insanlar ya da küçük gruplar için dünya çapında orman yangını gibi yayılabilecek hastalıklar yaratmak daha kolay ve daha kolay hale geliyor.



Gates'e göre, küçük bir devlet, bir laboratuarda ölümcül bir formül oluşturabilir. İnsanlar sürekli seyahat ediyor, birkaç saatte diğer başka bir yere uçakla gidebiliyor.



Gates, dünya hükümetlerine 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu ve bu tehdide acil hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Gates, "Biyolojik tehditler söz konusu olduğunda, bu aciliyet duygusu eksik. Dünya, savaş için hazırladığı aynı şeyleri ciddi bir şekilde pandemik hastalıklar için de hazırlamalı." dedi.



ulusal.com.tr