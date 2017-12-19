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Bitki çaylarını kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var

Kış aylarının vazgeçilmezi bitki çayları… Havanın giderek soğumasıyla, çaylara rağbet arttı. Hastalıklara karşı bitki çaylarıyla korunmak mümkün ama şartları var. En fazla 5 dakika demlenecek ve günde bir fincan tüketilecek. En önemlisi bitki çaylarının tıbbi tedavinin alternatifi olmadığını akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Bitki çaylarını kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var
Kış aylarında hastalıklara karşı çözüm arayanların ilk tercihi oluyor bitki çayları. O bitki çaylarının en başında da ıhlamur, adaçayı, kekik geliyor.

Hekime gitmek yerine önce bitki çaylarını tercih ediyoruz. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi hastalıklara karşı onları kullanıyoruz. 

İçinde bin bir çeşit bitkinin bulunduğu kış çayları da hazır karışım halinde aktarlarda mevcut.

Soğuk kış aylarında bitki çayları içimizi ısıtıyor. Bazılarının fiyatı uygunken bazıları da cebimizi yakıyor.

Uzmanlara göre bitki çaylarını kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar var. Onların başında da ne kadar ve nasıl tüketilmesi gerektiği geliyor.

Uzmanların özellikle uyardığı bir konu daha var. Bitki çayları, tıbbi tedavinin alternatifi değil.

Farmakolog Doktor Hülya Gültekin özellikle ilaç kullanımı ile birlikte bitki çayının tüketilmesinde hekime başvurulmasını öneriyor.




HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN
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