banner988
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Böbrek nakli oldu, Uludağ'ın zirvesine yürüdü

Bursa'da, geçen yıl böbrek nakli olan 35 yaşındaki bir kişi sportif faaliyet kapsamında arkadaşlarıyla yürüyerek 2 bin 543 rakımlı Uludağ'ın zirvesine çıktı.

Böbrek nakli oldu, Uludağ'ın zirvesine yürüdü

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer ek binasında geçen yıl böbrek nakli olan Serkan İstikbal, eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Naklin gerçekleştiği hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal, organ naklinden sonra Uludağ'a keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiğini anlattı.  

İnsanın hayatı boyunca yeni yollarla ve tecrübelerle nerede ve nasıl karşılaşacağını bilemediğini ifade eden İstikbal, şöyle konuştu:
"Bizim hikayemiz, yaklaşık 3 yıl önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorumuz Cuma hocamla başladı. Burada böbrek yetmezliği ve diyalizle tanıştık. Daha sonra zorlu bir süreç başladı. Diyaliz tedavisi gerçekten zorlu bir süreç. Tüm aktivitelerden geri kalıyorduk. Ta ki geçen yıl ağustos ayına kadar. O güne kadar diyaliz tedavisine devam ediyorduk. O günden sonra yeni bir yol hikayesi başladı. Yapılan başarılı bir organ naklinden sonra tekrar normal hayatıma geri döndüm. Uludağ'da güzel bir gezi gerçekleştirdik."

Dr. Öğretim Üyesi Murat Öztürk de hastanelerinde 13 ayda 24 böbrek nakli yaptıklarını belirtti. Gerçekleşen nakillerin başarılı olduğunu ifade eden Öztürk, "Serkan İstikbal de nakli adaylarımızdan birisiydi. Geçen yıl ağustos ayı başında yapmıştık nakli. Uludağ'ın zirvesine çıkarak, naklin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bizlere gösterdi." diye konuştu. 

Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan da Bursa bölgesinin böbrek naklinde son 6 yılda Türkiye birinciliğini sürdürdüğünü söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #böbrek nakli #bursa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.