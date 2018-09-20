Bursa'da, geçen yıl böbrek nakli olan 35 yaşındaki bir kişi sportif faaliyet kapsamında arkadaşlarıyla yürüyerek 2 bin 543 rakımlı Uludağ'ın zirvesine çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer ek binasında geçen yıl böbrek nakli olan Serkan İstikbal, eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Naklin gerçekleştiği hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal, organ naklinden sonra Uludağ'a keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiğini anlattı.



İnsanın hayatı boyunca yeni yollarla ve tecrübelerle nerede ve nasıl karşılaşacağını bilemediğini ifade eden İstikbal, şöyle konuştu:

"Bizim hikayemiz, yaklaşık 3 yıl önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorumuz Cuma hocamla başladı. Burada böbrek yetmezliği ve diyalizle tanıştık. Daha sonra zorlu bir süreç başladı. Diyaliz tedavisi gerçekten zorlu bir süreç. Tüm aktivitelerden geri kalıyorduk. Ta ki geçen yıl ağustos ayına kadar. O güne kadar diyaliz tedavisine devam ediyorduk. O günden sonra yeni bir yol hikayesi başladı. Yapılan başarılı bir organ naklinden sonra tekrar normal hayatıma geri döndüm. Uludağ'da güzel bir gezi gerçekleştirdik."



Dr. Öğretim Üyesi Murat Öztürk de hastanelerinde 13 ayda 24 böbrek nakli yaptıklarını belirtti. Gerçekleşen nakillerin başarılı olduğunu ifade eden Öztürk, "Serkan İstikbal de nakli adaylarımızdan birisiydi. Geçen yıl ağustos ayı başında yapmıştık nakli. Uludağ'ın zirvesine çıkarak, naklin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bizlere gösterdi." diye konuştu.



Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan da Bursa bölgesinin böbrek naklinde son 6 yılda Türkiye birinciliğini sürdürdüğünü söyledi.

